Coronavirus, a Trespiano e Soffiano messa in suffragio delle vittime

Messe in suffragio delle vittime del Covid-19. L'Arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, presiederà la celebrazione sabato 20 giugno alle 16.30 nel Cimitero di Trespiano per affidare al Signore tutti i defunti, in particolare le vittime della pandemia; alla messa parteciperà la Vicesindaca del Comune di Firenze, Cristina Giachi. La messa sarà celebrata all'aperto.

Mons. Giancarlo Corti, Vicario generale della diocesi presiederà invece sempre alle 16.30 la messa nel Cimitero di Soffiano. Alla celebrazione parteciperanno il Provveditore della Misericordia di Firenze, Giovangualberto Basetti Sani e i confratelli. La messa sarà celebrata all'aperto, nel loggiato dietro la chiesa.​

Fonte: Ufficio stampa