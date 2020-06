Di negozio in negozio, un successo annunciato

Non poteva che partire col botto la prima edizione di 'Di negozio in negozio' a San Miniato Basso. Sì, perché quella di ieri è stato l'evento che ha fatto ripartire il commercio estivo per l'associazione Ccn San Miniato Basso.

Centinaia e centinaia di residenti e curiosi si sono riversati lungo la Tosco Romagnola, in un percorso di quasi un km di strada pedonale dedicata allo shopping e ai mercatini.

L'edizione è stata un così grande successo da preannunciare subito un altro appuntamento per la prossima settimana, giovedì 25 giugno.

Il presidente del Ccn Pierfranco Speranza ha commentato così al termine della serata: "Siamo molto contenti e soddisfatti di questa edizione, per la quale abbiamo lavorato molto e in sinergia tra tutti i presenti. Ci dispiace di non aver potuto allestire giochi e attrazioni come negli scorsi anni. Purtroppo questo non ci è ancora consentito per le norme anti-covid. Ma l'intera iniziativa si è svolta in sicurezza e in tranquillità. Questo è quello che ci serve per dare fiducia ai pinocchini e a chi vuole ricominciare una nuova fase, come i commercianti associati al Ccn".

L'appuntamento dunque è per giovedì 25 giugno, dalle 19:30 in poi. Invariata la formula per Di negozio in negozio. Sarà chiusa al traffico via Tosco Romagnola dall'incrocio con via dei Beccai fino a via Pizzigoni. I ristoranti, i bar e le pizzerie saranno aperti per consumare un aperitivo o una cena all'aperto. Tutti i commercianti potranno allestire la loro merce all'aperto di fronte al loro esercizio.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Miniato e supportato da Confesercenti e Confcommercio. Per info chiamare il numero 346/5729766

Fonte: Ccn San Miniato Basso