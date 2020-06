Un 84enne di Grosseto è morto a bordo del suo trattore quando per delle lavorazioni il mezzo pesante si è ribaltato, travolgendolo con il suo peso. L'ennesima tragedia nei campi per gli anziani agricoltori. Il fatto è avvenuto in un campo adiacente alla provinciale della Voltina in località La Trappola di Grosseto. Per l'anziano non c'è stato niente da fare nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti anche 118 e polizia.