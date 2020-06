Eugenio Giani a Figline e Incisa Valdarno per l'Ospedale Serristori

Si terrà sabato 20 giugno 2020 alle 11.30 presso l’Ospedale “Serristori” di Figline e Incisa Valdarno la manifestazione organizzata da Italia in Comune, Toscana nel Cuore e Volt, i tre movimenti politici che si presenteranno insieme alle prossime elezioni regionali con il simbolo La Svolta, a sostegno della candidatura di Eugenio Giani a Presidente della Regione Toscana. La decisione di promuovere un incontro pubblico nell’area verde antistante il presidio ospedaliero del Valdarno fiorentino è stata dettata dall’esigenza di riportare al centro del dibattito politico la Sanità Regionale e di ribadire con forza che la “prossimità” non è relativa. È fondamentale, infatti, garantire degli ospedali di prossimità, com’è chiaramente emerso con l’emergenza da COVID- 19, facendo emergere la necessità di un sistema sanitario accessibile a tutti in qualsiasi orario e con una copertura capillare sul territorio. L’incontro verterà anche sulla riapertura a breve del Pronto Soccorso notturno dell’Ospedale “Serristori” di Figline e Incisa Valdarno. Una decisione non certo indolore per la Direzione Sanitaria AUSL Toscana Centro, quella di rimodulare le funzioni dell’Ospedale “Serristori” a supporto dei presidi destinati alla gestione primaria dell’emergenza da COVID-19 per contrastare l’effetto della pandemia, ma che di fatto ha penalizzato oltre 30 mila persone del territorio di riferimento creando notevoli difficoltà e disagi, oltre a minare alla base la fiducia dei cittadini nei confronti di un presidio, come quello del “Serristori”, fondamentale per la comunità del Valdarno Fiorentino e non solo. A tal proposito vanno ricordati Gabriele Bianchi, Consigliere Regionale di Toscana nel Cuore, e Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla Salute della Regione Toscana, che hanno profuso nei mesi scorsi il loro impegno per rispondere alle nostre istanze e alle preoccupazioni di tanti cittadini, interagendo con l’Azienda Sanitaria AUSL Toscana Centro e con il Consiglio Regionale, ambendo a soluzioni concrete per la tutela e la salvaguardia dell’Ospedale “Serristori”.

Alla manifestazione parteciperanno: Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale nonché candidato alla Presidenza della Regione Toscana; Federico Pizzarotti, Presidente di Italia in Comune e Sindaco di Parma; Giulia Mugnai, Sindaco di Figline e Incisa Valdarno; Gabriele Bianchi, Consigliere Regionale di Toscana nel Cuore e candidato alle regionali nella Lista Svolta; Massimiliano Vivoli, Coordinatore Toscano di Italia in Comune e candidato alle regionali nella Lista Svolta; Elisa Meloni, candidata Volt alle regionali nella Lista Svolta; Moira Ricci, candidata alle regionali nella Lista Svolta.

Fonte: Italia in Comune