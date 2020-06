Festa di San Giovanni a Firenze con il David di Michelangelo

L’Associazione Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze regala a tutti i fiorentini residenti l’opportunità di visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze, mercoledì 24 giugno, in occasione della festa del Santo Patrono della città, San Giovanni. Basta presentarsi in biglietteria con un documento di identità valido, attestante la residenza, e ritirare il biglietto, fino a esaurimento ingressi. Un’occasione per ammirare il David di Michelangelo insieme a I Prigioni, godersi con tranquillità una visita alle collezioni della Galleria e alla sua splendida Gipsoteca.

Restano invariati per tutti gli altri visitatori le tariffe, le riduzioni e le altre gratuità previste per legge.

La Galleria dell’Accademia sarà aperta dalle ore 9 alle ore 14, ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.

Fonte: Ufficio stampa