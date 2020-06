Fondi per piste ciclabili, Simiani (PD): "Mobilità non inquinante"

E'arrivato ieri il via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto della Ministra dei Trasporti Paola De Micheli che stanzia 137 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e interventi per la sicurezza ciclistica.

“Il Piano della Ciclomobilità definisce e destina ingenti risorse per lo sviluppo di una mobilità antica, ma necessaria oggi più che mai perché abbiamo bisogno di prenderci cura dell’ambiente, di dare corpo ad una nuova economia sostenibile e di ripensare ai nostri tempi di vita. La ciclomobilità dovrà essere prima di tutto un grande stimolo per le nostre comunità locali, per rigenerare spazi urbani, per connettere aree e persone, per rendere più accessibili luoghi da riscoprire e fruire. Dobbiamo riconoscere al Ministro il grande impegno per la mobilità cosiddetta ‘dolce’ nel grande ambito dei trasporti, perché è con i fatti che si incentivano le persone a spostarsi sempre più con mezzi che fanno bene all’ambiente e alla salute” commenta il responsabile trasporti del Pd toscano Marco Simiani.