Fondo affitti emergenza Covid Empolese Valdelsa: pubblicazione graduatorie ammessi ed esclusi

Con determinazione dirigenziale n. 325 del 18/6/2020 l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ha approvato le graduatorie degli ammessi e degli esclusi al bando pubblico per l'assegnazione di contributi straordinari a sostegno del pagamento dei canoni di locazioni in alloggi privati approvato il 24 aprile scorso in risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per poter beneficiare del contributo in oggetto anche per i mesi di maggio e giugno, i richiedenti ammessi dovranno presentare al proprio Comune di residenza l'autocertificazione riguardante il permanere del requisito della riduzione reddituale per i mesi di maggio e giugno 2020 in misura pari o superiore al 30% rispetto ai mesi di maggio e giugno 2019.

In particolare:

- autocertificazione reddituale maggio 2019 e maggio 2020: da presentare entro il 30 giugno 2020

- autocertificazione reddituale giugno 2019 e giugno 2020: da presentare entro il 15 luglio 2020

Le autocertificazioni devono essere trasmesse ai comuni di residenza.

Per le modalità di consegna contattare gli sportelli sociali negli orari di apertura:

Comune di Capraia e Limite: 0571978141

Comune di Cerreto Guidi: 0571906220

Comune di Castelfiorentino: 0571686331

Comune di Certaldo: 0571656202

Comune di Empoli: 0571757725 - 0571757736

Comune di Fucecchio: 0571268501

Comune di Gambassi Terme: 0571638224

Comune di Montaione: 0571699234 - 0571699258 - 0571699257

Comune di Montelupo Fiorentino: 0571917561

Comune di Montespertoli: 0571600272

Comune di Vinci: 0571933238

Si invitano infine i richiedenti ammessi a consultare il sito dell'Unione dei Comuni dove saranno pubblicate tutte le informazioni riguardanti la liquidazione dei contributi in oggetto, con particolare riferimento alle scadente relative alla presentazione delle ricevute di pagamento (vedi art. 6 dell'avviso pubblico).

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa