In 11 sul bus che può contenere solo 8 passeggeri, denunciati

Lo scorso 9 giugno i carabinieri di San Marcello Piteglio sono intervenuti a sostegno di un autista di bus Copit che chiedeva un immediato intervento presso il capolinea di San Marcello Piteglio, poiché alcune persone di origine straniera stavano creando problemi.

A bordo vi erano 11 stranieri di provenienza sub sahariana, ospiti di una comunità di accoglienza avente sede in una frazione della montagna pistoiese, i quali si rifiutavano categoricamente di scendere, nonostante le insistenze dell’autista che faceva loro presente come la capienza massima dell’autobus individuata dalla normativa contro la diffusione del virus Covid 19 prevedesse che a bordo di quel mezzo potessero viaggiare al massimo 8 persone.

I militari per prima cosa hanno subito provveduto a calmare gli animi, tranquillizzando la situazione prima che potesse degenerare. Dopodiché, hanno contattato il responsabile della comunità di accoglienza facendolo intervenire. Alla presenza dei vari mediatori culturali giunti, hanno provveduto a far scendere tutti gli stranieri dal mezzo e a identificarli compiutamente.

A causa dell’accaduto la corsa dell’autobus di linea Copit, prevista per il pomeriggio del 9 giugno, è stata annullata e pertanto, dopo i dovuti accertamenti, tutti gli 11 stranieri presenti sono stati denunciati in stato di libertà per interruzione di servizio pubblico.

Inoltre, la loro condotta è stata segnalata alla Prefettura di Pistoia in quanto richiedenti asilo.