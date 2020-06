Inchiesta concorso università, avviso di garanzia per il rettore di Firenze

Il rettore dell'Univeristà di Firenze, Luigi Dei, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Firenze relativa al concorso per professore associato di cardiochirurgia. Lo ha reso noto lo stesso Dei.

"Mi è stata comunicata questa mattina un'informazione di garanzia relativa alla procedura aperta in merito al concorso per professore associato di cardiochirurgia - si legge nella nota diffusa dal rettore -. Ho messo a disposizione ogni documentazione richiesta e assicurato la massima collaborazione per ciò che può essere d'aiuto agli inquirenti. Sono sereno di aver agito nella massima correttezza delle procedure".