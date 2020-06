Incontrando la Russia tra arte, musica e letteratura

Lunedì 22 giugno alle ore 16, in diretta streaming, il Museo della Grafica di Pisa inaugura una serie di incontri ed eventi dedicati alla Russia. Si tratta di un’occasione per raccontare progetti in corso e futuri, per scambiare idee e suggestioni, per immaginare altre esposizioni e altri eventi tra arte, letteratura e musica. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il centro studi “Il Mondo Russo” dell’Università di Pisa, diretto dal professore Stefano Garzonio, intende coinvolgere importanti realtà istituzionali e accademiche.

Questo primo appuntamento del 22 giugno, prevede interventi di Virginia Mancini (Presidente del Museo della Grafica), Alessandro Tosi (Direttore scientifico del Museo della Grafica), Paola Cioni (Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo), Stefano Garzonio (direttore del centro studi “Il mondo russo” dell’Università di Pisa), Francesco Marcelloni (Prorettore alla Cooperazione e alle Relazioni Internazionali dell’Università di Pisa), Paolo Pesciatini (Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa) e Luca Lanini (Università di Pisa).

L’evento è coordinato da media eventi dell’Università di Pisa in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione dell’Ateneo.

Per seguire la diretta Per partecipare, collegarsi a https://www.youtube.com/watch?v=DUSpajXJG7g (link su YouTube) o sulla pagina Fb del Museo della Grafica https://www.facebook.com/museodellagrafica/.

Fonte: Università di Pisa