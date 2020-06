Investe e uccide capriolo in Autopalio, conducente illeso ma auto distrutta

Un capriolo è morto dopo essere stato investito la scorsa notte da un'auto lungo l'Autopalio tra Poggibonsi e San Donato in Poggio, nella carreggiata in direzione Firenze. L'animale sarebbe saltato all'improvviso sulla strada in un tratto con restringimento di carreggiata. Il conducente dell'auto non avrebbe potuto evitarlo. L'auto è rimasta distrutta, ma l'autista è rimasto illeso. Sul posto la polizia stradale con due pattuglie. Il conducente afferma che non è la prima volta che succede un fatto di questo tipo e ha fatto appello alla Regione affinché contenga gli animali selvatici.