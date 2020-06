La piscina di Carmignano riaprirà a settembre

La piscina di Carmignano riprenderà la propria attività il prossimo 1 settembre 2020. Le società gestitrici garantiranno a tutti gli utenti il pieno recupero delle prestazioni pagate e non usufruite a causa della chiusura imposta dall'emergenza sanitaria dovuta al propagarsi del Covid-19. Una parte dello spettante dovrà essere recuperata già nel mese di settembre, mentre il restante potrà essere recuperato o tramite sconti o attraverso incrementi delle lezioni sull'abbonamento a venire per il 2020-21. Per coloro che non intendessero rinnovare i propri abbonamenti, le società gestitrici studieranno apposite soluzioni.

Fonte: Ufficio Stampa