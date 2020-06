Furto da migliaia di euro a Firenze. Una 29enne di origini cinesi è stata scippata della borsa che aveva a tracolla in via della Nave di Brozzi. All'interno della borsa erano custoditi documenti e diverse migliaia di euro in contanti.

Il malvivente è fuggito a bordo di un'auto guidata da un complice. La donna è rimasta illesa. Il marito, che ha assistito alla scena, ha tentato invano di inseguire lo scippatore. La polizia indaga.