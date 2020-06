Lunedì 29 giugno riaprono le sale lettura del MMAB

Da più di un mese il servizio di prestito bibliotecario e l'accesso al Museo erano nuovamente attivi, dopo le chiusure imposte a causa dell'emergenza sanitaria.

Da lunedì 29 giugno il MMAB torna ad essere operativo anche per quanto riguarda l'accesso alle sale lettura, con un orario a tempo pieno, analogo a quello pre chiusura.

L'orario di apertura sarà il seguente:

Lunedì: 14:00 – 19:00 (Museo e Biblioteca)

Martedì – sabato: 10:00 - 19:00 (Museo e biblioteca)

Domenica: 10:00 – 19:00 (Museo)

Biblioteca Chiusa

Per garantire il distanziamento, i posti disponibili sono stati ridotti e al momento è possibile accedere fino ad un massimo di 30 persone.

L'accesso sarà ESCLUSIVAMENTE su prenotazione, che potrà essere fatta:

- telefonando ai numeri 05711590352 – 05711590353;

- mandando una mail a biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

entro le ore 18.00 del giorno precedente

I posti verranno assegnati dagli operatori ed è vietato utilizzare un posto diverso da quello attribuito e la sanificazione della postazione sarà a cura dell'utente.

Le prenotazioni potranno essere fatte per le seguenti fasce orarie:

- fascia oraria della mattina: 10-14 (dal martedì al sabato)

- fascia oraria del pomeriggio: 14-19 (dal lunedì al sabato)

- fasce orarie ridotte per un minimo di 2 ore.

Le fasce orarie prenotabili in un'unica soluzione sono 4.

Continuano, intanto, anche tutte le attività virtuali attraverso il blog della biblioteca e i canali social, che hanno accompagnato i cittadini durante tutto il periodo della chiusura.

«Il MMAB è il luogo della cultura di Montelupo per antonomasia, è uno spazio di scambio e incontro e siamo molto felici di poterlo riaprire; anche se timidamente. In questo momento non sarà ancora attivo il bar e non potremo organizzare incontri ed eventi. Dovremo mantenere le distanze, ma potremo finalmente tornare a far vivere questo spazio e a dare una risposta ai tanti cittadini, soprattutto ragazzi, che a più riprese ci hanno chiesto di poter tornare a studiare al MMAB», afferma il sindaco Paolo Masetti

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa