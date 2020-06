Microcar si ribalta a Empoli, ferite lievi per un 16enne

Sembrava un incidente grave per il 16enne conducente di una microcar che si è ribaltata attorno alle 19 di oggi in via di Magolo ad Avane di Empoli. Per fortuna si è risolto tutto con ferite lievi. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, un'ambulanza della Misericordia di Vinci e un'automedica. Chiamati anche i vigili del fuoco dal comando del Terrafino, ma il loro intervento non è stato necessario perché il giovane è riuscito ad uscire senza che si dovessero tagliare le lamiere. Il trasferimento del giovane in pronto soccorso all'ospedale di Empoli è avvenuto in codice verde.