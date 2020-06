Pontedera saluta il comandante dei vigili del fuoco D'Anna

Si è fermato anche al comando dei vigili del fuoco volontari di Pontedera il comandante del comando provinciale di Pisa Ugo d'Anna, agli ultimi giorni prima del suo passaggio a Livorno come dirigente superiore. Al suo posto da fine mese arriverà Nicola Ciannelli, nominato nel 2018 primo dirigente. Ad accogliere D'Anna nella città della Piaggio, prima in municipio il sindaco Matteo Franconi e le autorità locali, a seguire i colleghi del comando di via Impastato per un rinfresco e un saluto. D'Anna in questi 6 anni ha dovuto affrontare varie emergenze, tra cui quella dell'incendio del Monte Serra del 24 settembre 2018. Il sindaco ha definito D'Anna "un compagno di viaggio" e il comando un presidio importante per la città, che dovrà vedere un rinnovamento nel segno della formazione e un rinnovamento del parco auto. Ugo D'Anna è stato in giornata anche nel distaccamento di Ponsacco e continuerà a girare nei vari distaccamenti della provincia.