Proseguono i lavori di pavimentazione sul raccordo Siena-Bettolle

Proseguono sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane).

Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel rifacimento dei sottostanti strati di fondazione e nella realizzazione del nuovo piano viabile con asfalto drenante.

Ieri sono stati ultimati gli interventi allo svincolo di Castiglione del Lago, che è stato quindi riaperto in direzione Bettolle.

Da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno i lavori interesseranno le rampe dello svincolo di Pietraia che saranno provvisoriamente chiuse in ingresso e in uscita in direzione Bettolle. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Castiglione del Lago.

Al contempo avanzano i lavori di risanamento della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Bettolle tra gli svincoli di Cortona e Foiano della Chiana dove il transito è consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 10 luglio.

Fonte: Ufficio Stampa