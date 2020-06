Riaprono i centri sociali anziani del Comune di Livorno

Nella giornata di oggi il sindaco Luca Salvetti ha firmato l’ordinanza che stabilisce la ripresa delle attività per i Centri Sociali Anziani del Comune di Livorno dopo la lunga sospensione determinata dall’emergenza sanitaria in corso.

“Abbiamo atteso che i dati relativi alla diffusione del virus scendessero stabilmente sotto i livelli di guardia - spiega l'assessore alle Politiche sociali Andrea Raspanti - e siamo contenti di poter restituire ai cittadini anziani spazi e opportunità di incontro e socializzazione. Le persone anziane hanno bisogno di recuperare la loro quotidianità, le loro reti amicali, a maggior ragione dopo mesi così difficili. Ovviamente le attività saranno condotte nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza previste dalla normativa”.

Il provvedimento arriva al termine di una settimana che ha visto anche la ripresa delle visite dei familiari agli ospiti delle RSA.

“Non appena la Regione ha dato il via libera, abbiamo sviluppato insieme ai gestori del Pascoli e di Villa Serena un progetto di graduale riapertura - informa Raspanti - predisponendo protocolli e ambienti sicuri. Sono stati tre lunghi mesi, particolarmente drammatici per chi vive in RSA e per i suoi familiari. Siamo molto soddisfatti della tenuta delle nostre strutture, e vogliamo ringraziare i familiari per la fiducia riposta negli operatori a cui voglio rinnovare la gratitudine dell’Amministrazione per la qualità del lavoro svolto, non solo in modo professionale ma anche con grande dedizione e umanità”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa