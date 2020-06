Riaprono le sale studio alla Biblioteca di Scandicci (su prenotazione)

Riaprono martedì 23 giugno 2020 le sale studio della Biblioteca di Scandicci, dopo la chiusura a marzo per l’emergenza covid. Le sale saranno aperte su prenotazione durante il consueto orario di apertura della Biblioteca che, attualmente e fino a sabato 12 settembre è il seguente: da martedì a venerdì con orario 9,30-19,30 e il sabato 9,30-18,30. Saranno disponibili max 56 posti studio nelle sale interne e 30 nel giardino che sarà attrezzato con tavoli e sedie. Per garantire il maggior avvicendamento possibile all’interno delle sale, si raccomanda di prenotarsi per reali esigenze di studio e consultazione e di disdire con la massima sollecitudine se impossibilitati a rispettare la prenotazione, nel rispetto delle necessità di altri studenti. Per i posti a sedere è garantito il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra gli utenti. Le postazioni saranno indicate con apposito numero identificativo. Per effettuare prenotazioni bisogna essere iscritti alla biblioteca e in regola con il servizio (chi non fosse iscritto è invitato a provvedere). Le prenotazioni devono avvenire tramite telefono entro il giorno lavorativo precedente la data di prenotazione solo ed esclusivamente al numero 0557591862 in orario di apertura della Biblioteca.

“Ogni servizio pubblico che torna accessibile è una buona notizia per i cittadini, ma la riapertura in sicurezza della Biblioteca per lo studio dei ragazzi ha un’importanza speciale e ci dà una soddisfazione particolare – dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni – torna infatti alla città un luogo che tanti studenti delle scuole e dell’università, così come giovani ricercatori di Scandicci e dell’area metropolitana, hanno scelto come loro seconda casa, come spazio d’incontro, di conoscenza e del pensiero. Sappiamo che chi tornerà a frequentare le sale della Biblioteca lo farà con l’attenzione necessaria e nel rispetto delle regole: prenotatevi, vi aspettiamo”.

Si possono effettuare prenotazioni su due fasce orarie (fascia oraria A dalle 9,30 alle 13,15, fascia oraria B dalle 14,30 alle 19,15) fino a sei prenotazioni nella stessa settimana.

L’utente è tenuto a indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo che rimarrà in biblioteca.

La postazione è personale e non può essere ceduta ad altri. La postazione sarà igienizzata a ogni cambio di prenotazione.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa