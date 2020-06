Rock e natura, i centri estivi di Greve in Chianti a caccia di talenti

Oltre un mese di musica e passioni rock dedicate a chi accarezza il sogno di diventare una popstar e vuole imparare a comporre canzoni e suonare. E due giorni per riscoprire il territorio in sella ad una bicicletta, nel rispetto della natura che circonda e avvolge la campagna chiantigiana. Sono alcune delle proposte che il Comune di Greve in Chianti, la Cooperativa Onlus La Stadera e la Scuola di musica di Greve in Chianti, in collaborazione con il gruppo Gev di San Michele e il Comitato Selma, hanno organizzato per intrattenere e qualificare i centri estivi rivolti a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

“La nostra estate intende realizzare in sicurezza e in linea con le norme governative, in materia di prevenzione e contenimento del contagio, i desideri dei bambini e dei ragazzi - dichiara l'assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito - vogliamo mettere al centro gli interessi, le vocazioni e i talenti dei giovani che hanno subito il lungo periodo di reclusione forzata, con questa nuova edizione dei centri estivi tematici l'obiettivo è creare le condizioni perché i ragazzi possano esprimere capacità artistiche e vivere occasioni di conoscenza ed esplorazione a contatto con l'ambiente, legate a quella fondamenta attività motoria che tanto è mancata in questo periodo”.

La prima attività “Rockstar e musicisti” si svolgerà dal 24 giugno al 31 luglio a Greve in Chianti nel giardino della Scuola di Musica (24 giugno e 6, 8, 20 e 22 luglio), a Panzano nel giardino della scuola Dante Alighieri (29 giugno e 13 - 27 luglio), a Chiocchio nel giardino del Circolo Arci (1, 15 e 29 luglio) dalle ore 17 alle ore 19. Il centro estivo "Biciclettando nel rispetto della natura", curato da Gev gruppo San Michele e Comitato Selma inviterà i ragazzi a vivere un'avventura naturalistica il 30 giugno dalle ore 9 alle ore 16 da Greve a Vico l'Abate (punto di ritrovo giardini pubblici di Sant’Anna) e il 7 luglio dalle ore 9 alle ore 16 da Strada a Mulino di Noino (ritrovo al centro civico di Strada). Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria. Per info: Mariangela 320 33 30 557, Letizia 320 33 30 556.

