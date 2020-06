San Casciano, shopping e buongusto sotto le stelle

Il cielo stellato di San Casciano torna ad accendere l'anima commerciale del comune chiantigiano. Il rilancio economico del territorio è sostenuto anche dalla vitalità del centro storico, location prediletta di un appuntamento consolidato ormai da anni. San Casciano sempre aperta propone una nuova versione by night di shopping e buona cucina in cui le vetrine si illuminano di qualità e di diverse formule che spaziano dalle proposte commerciali alla tradizione enogastronomica. Ad organizzare "Vetrine sotto le stelle" è il binomio Centro commerciale naturale La Dolce Gita e Comune.

I negozi apriranno tutti i giovedì e venerdì dei mesi estivi. “Un'estate certamente diversa e originale - dichiara la presidente del centro commerciale La Dolce Gita Stefania Matteuzzi - che invita cittadini e visitatori a respirare aria buona, degustare buon vino e ottimo cibo, oltre ad ammirare le splendide vetrine dei negozi di abbigliamento, stoffe, oggettistica, stampe antiche, arti pittoriche e godersi momenti preziosi di relax nei bar, nei bistrot e nei ristoranti che si incontrano passeggiando tra le vie del bellissimo centro storico di San Casciano in Val di Pesa”.

“La stagione estiva di San Casciano sempre aperta, - fa sapere l'assessore alla Cultura Maura Masini - resa possibile dal prolungamento dell'orario di apertura dei negozi che aderiscono all'iniziativa, rappresenta il riflesso dello stile di vita chiantigiano, in cui i ritmi slow si conciliano con la qualità dell'accoglienza dei nostri operatori economici. E, poiché sono convinta che la vivacità economica di un territorio debba correre parallelamente a quella culturale, sto mettendo a punto l'idea di valorizzare l'evento facendo coincidere in alcuni giovedì e venerdì l'apertura straordinaria, in fascia serale, del museo d'arte Giuliano Ghelli”.