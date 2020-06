Scuola, Grieco: "Regioni al lavoro per le linee guida su riapertura"

Le Regioni sono al lavoro insieme al ministero dell'Istruzione per definire linee guida comuni per consentire alle scuole una riapertura in sicurezza. Lo ha ribadito l'assessore Cristina Grieco coordinatrice della Commissione istruzione formazione e lavoro della Conferenza delle Regioni annunciando che, per la prossima settimana, è già stata messa in calendario una riunione straordinaria.

“L’obiettivo comune del Ministero e delle Regioni – ha spiegato Cristina Grieco è quello di consentire agli istituti scolastici la riorganizzazione delle attività e la formazione delle classi in tempo utile. Siamo insomma di fronte a un lavoro concertato, per il quale ringrazio i tecnici del ministero e delle Regioni, che porterà ad una soluzione condivisa nella riunione straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, che il ministro Francesco Boccia ha già programmata per la prossima settimana”.

“Le Regioni, come è noto – ha proseguito Cristina Grieco - hanno presentato già alcune prime proposte che saranno ulteriormente valutate, anche alla luce delle indicazioni che proverranno dal mondo scientifico, e su cui è già in corso un confronto proficuo con il ministero”.

