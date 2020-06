Sgomberati appartamenti occupati abusivamente a Pisa

Questa mattina la Polizia Municipale ha fatto irruzione in due appartamenti in zona Porta Fiorentina e fermato due giovani, di origine straniera, che li occupavano abusivamente. I giovani, uno con precedenti penali per spaccio, sono stati denunciati a piede libero per occupazione abusiva. Nei giorni scorsi, l’unità operativa di prossimità era stata informata da alcuni residenti di via Cattaneo della presenza sospetta di giovani, del tutto sconosciuti nella zona, che entravano e uscivano furtivamente dalla finestra di un appartamento. Dopo una serie di appostamenti, gli agenti verificavano che, in realtà, gli appartamenti interessati ai movimenti sospetti erano due, entrambi al primo piano di un unico edificio. I proprietari degli immobili erano all’oscuro di tutto. Grazie ai Vigili del Fuoco, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Giudiziaria alle prime luci dell’alba penetravano da una finestra del primo piano sorprendendo i due abusivi. Gli immobili, immediatamente chiusi sono stati messi in sicurezza dai proprietari chiamati a Pisa in concomitanza con l’operazione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa