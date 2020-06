Sr429 a Rimorti, Verdi: "Servono barriere antirumore"

La nuova 429 non è ancora terminata eppure i problemi non finiscono mai, alcuni cittadini che abitano in località Rimorti nel comune di Castelfiorentino rivendicano il diritto alla salute e il rispetto del territorio e della sua qualità ambientale ed estetica.

Chiedono di attrezzare la nuova 429 con barriere antirumore per isolare le abitazioni dai fastidiosi rumori e dall'inquinamento di polveri sottili prodotte dal traffico.

Dopo essersi attivati ed aver incontrato più di un referente, fra i quali anche il sindaco Falorni, nei cittadini ha prevalso, purtroppo, un senso di insoddisfaione per la mancanza di risposte chiare ed esaustive.

Ma la "bella notizia", malgrado le difficoltà a relazionarsi con i diversi attori, viene dall'Ingegnere capo della 429 che sembra disponibile a confrontarsi anche con la Legambiente di Empoli interessata nel sostenere le istanze dei cittadini, per dare soluzione all'impatto ambientale prodotto dal traffico; c'è la possibilità, e come Verdi-EuropoVerde la sosteniamo con convinzione, di installare pannelli fonoassorbenti di buona qualità come di piantumare una fitta alberatura che possa coprire i circa 300 metri lungo la 429 in rispondenza delle abitazioni di località Rimorti.

Le richieste sono giuste e motivate anche perchè già nel tratto Certaldo-Poggibonsi, nei due sensi di marcia, sono state installate, per alcuni chilometri, diverse barriere antirumore.

Un intervento preventivo per evitare che il rumore "molesto" possa danneggiare l'udito e condizionare anche i comportamenti delle persone, annullando per quanto possibile i danni alla salute e all'ambiente.

Ci domandiamo, come Verdi-EuropaVerde, perchè si debba sempre aspettare le rimostranze dei cittadini e non si programmino per tempo gli interventi ritenuti utili e necessari.

Chiediamo, pertanto, che gli organi competenti e nello specifico il comune di Castelfiorentino, si attivino quanto prima considerando che la burocrazia ha sempre tempi un pò lunghi.

Riteniamo, quindi, necessario, che venga comunicato ai cittadini se c'è la volontà politica di rendere celare una soluzione che garantisca scelte amministrative compatibili con le richieste dei cittadini impegnati a rivendicare interventi ambientalmente sostenibili per ripristinare una più salubre vivibilità in località Rimorti.

Damiano Ghiozzi (Verdi-Europa Verde)