Staffoli, niente Sagra della Pappardella alla Lepre nel 2020

Staffoli ha deciso, anche se era nell'aria: quest'estate non si terrà la sagra. La 38esima Sagra della Pappardella alla Lepre, nota anche perché da anni è pure Festa del Donatore, non occuperà gli spazi del Centro Avis nella frazione di Santa Croce sull'Arno.

Una tradizione che da quasi quarant'anni si rinnova e porta molta gente a gustare le prelibatezze preparate dai volontari stavolta non si terrà, slitta al 2021 per via delle disposizioni per il Covid-19.

Il consiglio direttivo Avis lo ha scritto in un post su Facebook: "In questo periodo il Centro Avis sarebbe stato in fermento. Una di queste sere avremmo tolto i pannelli laterali della nostra struttura per poter farvi godere della fresca aria delle serate staffolesi. E invece niente. È così. È giugno, non faremo la sagra e al posto della cucina abbiamo un cantiere mai partito. Non ce la siamo sentita di cominciare i lavori con un futuro così incerto. A luglio è troppo presto per riaprire ed è giusto che chi vive di ristorazione abbia la precedenza. Da parte nostra non staremo comunque fermi. Abbiamo idee che stiamo sviluppando per i prossimi mesi e di cui vi metteremo al corrente appena avremo la certezza di poterle realizzare".