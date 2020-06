Truffe assicurative, indagato anche il cantante Nigiotti. Lui si difende: "Estraneo ad ogni illecito"

È finito anche il cantante livornese Nigiotti tra gli indagati dell'inchiesta su presunte frodi assicurative in Toscana, che ha visto complessivamente l'arresto di 5 persone.

Il cantante ha chiarito la sua posizione anche sui social network: "Non conosco gli atti dell’indagine avendo saputo solo il titolo del reato per il quale si sta procedendo. Sono rimasto coinvolto un anno fa in un brutto incidente stradale nel quale ho rischiato la vita. Confido di poter chiarire prima possibile la mia posizione, ma al momento devo ancora ricostruire i fatti e recuperare i documenti relativi al risarcimento del danno. Ho piena fiducia nella magistratura e valuterò con il mio avvocato le iniziative da intraprendere a tutela della mia persona. Per cui oggi posso solo dichiarare la mia estraneità a qualsiasi fatto di natura illecita".