Bambino nasce nella sede della Croce verde di Viareggio: mamma e neonato stanno bene

Stanno per diventare genitori, manca poco al parto e si recano alla Croce verde per un possibile trasporto in ospedale, ma non c'è stato più tempo e come fanno sapere i soccorritori il bambino è venuto alla luce lì.

È successo alla sede della Croce verde di Viareggio. I due neo genitori erano andati nella struttura da dove è stata chiamata la centrale del 118, per un trasferimento in ospedale. Il tempo però li ha preceduti e la nascita anche: il bambino è nato nella sede alle 20.25. Neonato e mamma stanno entrambi bene e sono stati infine portati in ospedale.