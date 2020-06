Grave incidente oggi in un circolo della canoa, in una frazione del comune di Massarosa. Un 70enne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala, da un'altezza di circa due metri. L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello dall' elicottero Pegaso.