I vigili del fuoco di Montepulciano sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 19 in località Monticchiello (Buche del Beato), nel Comune di Pienza, per un soccorso animale. Un cane, rimasto bloccato in una zona impervia, è stato raggiunto dal personale che ha utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi essere affidato incolume nelle mani della sua proprietaria.