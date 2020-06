Centri estivi in partenza a Reggello: come presentare la domanda

Partono il 29 giugno a Reggello i centri estivi nei servizi di nido comunale e convenzionati. Il servizio è disponibile per tutti quei bambini già iscritti ai nidi comunali e convenzionati per l’anno educativo 2019-2020 e sarà suddiviso settimanalmente dal 29 giugno al 14 agosto. I centri saranno naturalmente gestiti in totale sicurezza e seguendo tutte le regole legate alla presente emergenza sanitaria. Le famiglie oltre che, le settimane necessarie, potranno anche scegliere tra due fasce orarie giornaliere dalle 8 alle 14 o dalle 11,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. La tariffa è di 120 euro a settimana e sarà unica e comprensiva del servizio mensa.

Il modulo di iscrizione, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Reggello, dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo istruzione@comune.reggello.fi.it oppure via fax al numero 0558669266 per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Istruzione 055 8669273/361.

Il servizio sarà attivato settimanalmente con un numero minimo di 5 bambini ed i bimbi potranno essere iscritti solo presso il proprio nido. Le famiglie interessate saranno contattate direttamente dai gestori del servizio frequentato dal proprio figlio ed invitati a presentare la domanda di ammissione.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Unione Comuni Valdarno e Valdisieve