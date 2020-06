Covid-19, cerimonia di commemorazione delle vittime al cimitero di Soffiano

Presso il cimitero di Soffiano della Misericordia di Firenze il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha partecipato alla commemorazione delle vittime del Covid-19 con il vicario generale dell’arcidiocesi Monsignor Giancarlo Corti. La celebrazione è stata promossa dall'Arcivescovo Giuseppe Betori che nella mattina ha commemorato i defunti al cimitero di Trespiano.

“Abbiamo ricordato coloro che ci hanno lasciato nell’ambito di questa tragedia. E’ stato un momento significativo – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – per rendere collettivo quello che non è un dolore privato, bensì di un’intera comunità. Un dolore che può trasformarsi in energia positiva se produrrà in tutta la comunità una rinnovata consapevolezza e un senso di responsabilità forte. Perché nessuno si salva da solo. Con questa cerimonia – conclude il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – abbiamo reso onore anche all'impegno continuo di medici, infermieri, forze dell'ordine, volontari e di tutti i cittadini che si sono prestati all’aiuto di chi soffriva ed era in difficoltà durante l’emergenza sanitaria e che tuttora sono coinvolti nel prestare servizi essenziali per le persone ancora ricoverate”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa