Delfino spiaggiato senza vita, il cucciolo resta vicino alla madre: portato in salvo

La squadra nautica del Distaccamento Porto del Comando di Livorno è intervenuta stamani in località Marina del Boccale per un soccorso a delfino spiaggiato. Sul posto veniva rinvenuta la femmina di un delfino di razza stenella, ormai priva di vita, arenata sulla spiaggia ed il suo piccolo ancora in acqua tra gli scogli.

Il personale, intervenuto con motobarca RAF e battello pneumatico, provvedeva al recupero del giovane delfino e, caricatolo su barella Toboga, lo trasportava urgentemente e mantenendolo costantemente bagnato, al Distaccamento degli Scali Darsena Vecchia, dove veniva consegnato alla Dott.ssa dell'ARPAT per le cure caso. Sul posto Capitaneria di Porto e servizio Veterinario.