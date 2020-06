Discarica La Grillaia, FdI: "Uniti contro la riapertura"

Ieri sera Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli hanno partecipato al Consiglio comunale aperto a Chianni. Una presenza fondamentale per ribadire il proprio no e quello di Fratelli d’Italia alla riaperturadella discarica. Durante la discussione nel nostro intervento abbiamo fatto presente che questo problema non coinvolge le sole comunità di Chianni, Lajatico e Terricciola, ma tutti i cittadini della Valdera e che la politica deve dare risposte vere e non far finta di nulla come hanno fatto fino ad oggi.

Del resto il problema della salute e della tutela dell’ambiente è di tutta la Valdera perché la riapetura di una nuova discarica sul territorio rischia di aggravare ancora di più il problema della salute in un area dove la percentuale di tumori e malattie respiratorie e neurologiche è già molto alta.

Ma ci si rende conto che la discarica di Chianni è vicina alla Sterza e che la Sterza è un affluente dell’Era e che lungo l’Era vi sono molti dei pozzi dell’acquedotto? Proprio per questo ci opponiamo categoricamente alla riapertura della discarica in un territorio che in pochi km ne ha già 5 e che ad agosto 2019 ha visto la Regione dare l’ok per l’apertura di una nuova discarica di materiali speciali a Pontedera.

Per scongiurare la ripartenza del business dei rifiuti, Matteo Bagnoli ha presentato una mozione al comune di Pontedera e con Paolo Bandecca e il gruppo civico lo ha fatto anche all’Unione Valdera e Mattia Cei al Comune di Capannoli perché questa battaglia contro la riapertura della ex discarica per esssere vinta deve essere combattuta da tutti i comuni della Valdera. Solo uniti potremmo vincere e non certo con le fughe in avanti e i personalismi. Per questo Matteo Bagnoli, Mattia Cei e Paolo Bandecca hanno anche invitato Tarrini come sindaco di Chianni a prendere parte sia al Consiglio di Pontedera, che a quello di Capannoli che dell’Unione Valdera per sensibilizzare ancora di più i colleghi della Valdera a marciare uniti contro la discarica.

Matteo Bagnoli, Matteo Arcenni

Fratelli d’Italia Valdera