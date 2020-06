Ecco i centri estivi educativi per i bambini da 0 a 3 anni

Dal 29 giugno al 28 luglio si terranno i Centri Estivi Educativi per i bambini nella fascia di età 0-3 anni (0-6 per il Centro Zerosei), dedicati esclusivamente a coloro che erano già frequentanti i nidi d’infanzia/spazio gioco e Centro Zerosei del Comune di Empoli.

«La nostra amministrazione ha tenuto alta l’attenzione sul tema scuola e servizi educativi fin dall’inizio della pandemia. I nostri bambini hanno pagato un prezzo molto alto per l’isolamento e la mancanza di relazioni con i coetanei – sottolinea il sindaco di Empoli Brenda Barnini –. Dopo l’attivazione dei centri estivi per i bambini con più di 3 anni era rimasto un grande vuoto per la fascia 0-3. Siamo felici di poter colmare quel vuoto e offrire per il mese di luglio ai bambini che già frequentavano i servizi educativi per l’infanzia la possibilità di tornare a stare insieme».

Il centro estivo educativo rappresenta una preziosa occasione, per i bambini, di ritrovare gli amici, di vivere esperienze di gioco in contesti per loro pensati, di restituire loro momenti di crescita e socialità e, per le famiglie, un sostegno importante nel conciliare famiglia e lavoro.

Si svolgerà in orario mattutino 8.00 – 13.00.

L'accoglienza e il ricongiungimento avverranno in modo scaglionato ad orari precisi con un intervallo di 10 minuti da uno ad un altro per evitare assembramenti e dedicare il giusto tempo al saluto del genitore.

Ogni piccolo gruppo avrà accesso al proprio spazio attraverso una porta d'ingresso esclusiva direttamente dal giardino, dove solitamente avverranno l'accoglienza e il ricongiungimento.

Verrà proposta un’organizzazione in piccoli gruppi, formati da 5 bambini con un'educatrice. Particolare attenzione sarà posta alla stabilità del gruppo nella sua composizione (di bambini e adulti di riferimento), evitando momenti di mescolanza e scambi tra gruppi di bambini.

Per organizzare il centro estivo educativo il personale del servizio educativo ha eseguito nelle giornate del 16 e 17 giugno un sondaggio telefonico al fine di verificare la "fattibilità" del progetto.

La risposta è stata molto positiva.

I servizi educativi presso i quali saranno attivati i Centri estivi educativi sono: Casa dei Canguri, Centro Zerosei, Melograno, Piccolo Mondo, Stacciaburatta e Trovamici.

Durante il Centro estivo educativo è prevista la colazione e il pranzo. Durante le attività saranno disposte misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

