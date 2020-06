Eleonora Caponi: "un Centro Busoni a servizio dei giovani musicisti e della città"

Dopo dieci anni da Assessore alla Cultura (l'ultimo mandato di Luciana Cappelli 2009-2014 ed il primo di Brenda Barnini 2014-2019) si chiama Centro studi musicali Ferruccio Busoni la nuova sfida di Eleonora Caponi. Un incarico che le è stato assegnato dal Cda e che ha accettato con entusiasmo e voglia di fare

Come nasce questa nomina?

L'estate scorsa è uscito il bando per la nomina del rappresentante del Comune all'interno dei Consigli direttivi delle diverse associazioni cittadine. Ho deciso di fare la domanda per il Centro Busoni perchè mi piaceva poter restare legata all'ambiente della musica mettendo a disposizione l'esperienza che avevo maturato durante gli anni da Assessore. La nomina è andata a buon fine ed il Consiglio, alla prima riunione, mi ha proposto come presidente, incarico che ho accettato volentieri

Ti manca l'impegno in Comune?

Mi manca moltissimo

Cosa in particolare?

Prima di tutto il rapporto con la città che in parte spero di recuperare con questo incarico. In particolare mi riferisco al mondo delle associazioni culturali ed ai cittadini. Fare l'Assessore in un Comune come il nostro è un po' come avere una grande famiglia con la quale vivi i giorni felici e quelli difficili, ma sempre mossa da un comune obiettivo che è fare il bene della città. Tutto questo l'ho avvertito ancora di più nei giorni della chiusura per il Covid, in tanti momenti ho vissuto un senso di grande inutilità

Collabori con Giulia Terreni che ha preso il tuo posto?

Si, per il Centro Busoni la collaborazione è imprescindibile, non potremmo andare avanti senza, per noi il Comune è e resta un punto di riferimento. Poi mi sento sempre con i dipendenti dei vari uffici. Il Comune è una grande famiglia e siamo legati da un bel rapporto che va avanti

La nomina di Lorenzo Ancillotti a direttore?

Mi ha fatto molto piacere. Anche qui abbiamo proceduto con un bando pubblico ed il fatto che per la prima volta ci sia un empolese è un valore aggiunto. Il suo sarà un lavoro in linea di continuità col predecessore, Marco Vincenti, che teniamo prima di tutto nel nostro cuore ma anche in grande considerazione

Che situazione hai trovato nelle stanze di piazza della Vittoria?

Ho trovato un Centro in salute e con un Consiglio fatto da persone molto motivate e competenti ognuno nel proprio settore. Vogliamo sviluppare ancora di pù il Centro, Lorenzo Ancillotti ci aiuterà a farlo e gli obiettivi saranno quelli statutari, ovvero le attività di ricerca anche internazionali, lo sviluppo ed il sostegno alle carriere dei giovani musicisti. Il tutto senza dimenticare la collaborazione alle iniziative cittadine tipo Nottissima, Estate empolese e tutte le altre

E non a caso il post-Covid della cultura e degli spettacoli vi vedrà protagonisti

La pandemia è stato per tutti un fulmine a ciel sereno. Il Cda si era appena insediato ed era uscito il bando per la direzione. Dopo lo stop l'Amministrazione ci ha chiesto di provare ad immaginare un piccolo cartello per l'estate e ci siamo riusciti

Si riparte dal Torrione Santa Brigida

Si, con 'Stasera esco' che ci vedrà collaborare con Giallo Mare Minimal Teatro, l’Associazione Empoli Jazz e il Centro Attività Musicale (CAM). Abbiamo raccolto con entusiasmo l'invito a organizzare questa serie di spettacoli in questo suggestivo spazio. Il programma inizierà mercoledì 1° luglio con un recital lirico di Chiara Panacci, soprano, Marco Mustaro, tenore, accompagnati da Flavio Fiorini al pianoforte che proporranno una selezione delle più belle arie d’opera. E poi andrà avanti secondo un programma stabilito fino al 6 agosto. Tutto questo rappresenta sicuramente un segnale di fiducia e di speranza, ma anche un banco di prova per l'organizzazione delle iniziative culturali per il prossimo autunno. Noi, come sempre, ci saremo e faremo la nostra parte

Marco Mainardi