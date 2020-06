Esami di maturità, il servizio della Croce Rossa di Empoli nelle scuole

In questi giorni come tutti sappiamo si stanno svolgendo gli Esami di maturità 2020. Vista l’emergenza data dal COVID19 si sono rese necessarie misure straordinarie per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, per cui il MIUR e la Croce Rossa Italiana hanno stipulato un accordo per cui i Comitati CRI potessero essere attivati su base volontaria degli istituti scolastici per avere Volontari Cri opportunamente formati che durante lo svolgimento degli esami fungesse da aiuto per studenti e personale scolastico, dando informazioni a chi ne richiedesse e vigilando sul corretto mantenimento del distanziamento sociale e delle norme igieniche.

Nella nostra città sono 3 gli istituti che hanno richiesto tale aiuto: il Pontormo, il Ferraris ed il Brunelleschi, ed il Comitato di Empoli di Croce Rossa si è perciò attivato facendo in modo che ogni istituto per tutta la durata degli esami sia presidiato da personale Volontario formato e competente in materia.

La CRI empolese ha voluto aggiungere ai Volontari impegnati all’interno degli istituti un coordinamento extra (sempre composto da Volontari) per dare un servizio migliore possibile.

Fonte: CRI Empoli