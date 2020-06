Giani visita il Serristori, il comitato: "Non venga a Figline per fare vane promesse elettorali"

Clara Mugani, rappresentante del Comitato per il Serristori ha rilasciato questa dichiarazione, a seguito della notizia relativa alla presenza del Presidente del Consiglio regionale della Toscana all’iniziativa a favore del Serristori, che si svolgerà domattina a Figline Valdarno:

Eugenio Giani sarà domani il benvenuto, se approfitterà della sua visita a Figline per riportare al Serristori i ventilatori polmonari, e anche tutti gli anestesisti, che nel frattempo sono stati tolti al nostro ospedale. Se invece il Presidente del Consiglio Regionale pensa di venire a Figline per fare le solite 'promessine' da passerella elettorale, allora deve sapere che i figlinesi non crederanno per niente alle parole declinate al futuro, come “Vedremo” o “Faremo”.

Di impegni solenni e di documenti firmati e puntualmente disattesi, ne è strapiena la storia degli ultimi vent’anni del Serristori. Quindi se il presidente Giani vuole essere davvero credibile, non arrivi a Figline in auto, ma venga giù con un camion stracolmo di tutto ciò che deve essere riportato al Serristori.

Non sappiamo se Giani accetterà il nostro consiglio, certo è che la sua presenza all’iniziativa di Figline, di fatto è una piena legittimazione della nostra fiaccolata di protesta contro le scelte fatte dalla Regione sul Serristori.

Al presidente del Consiglio regionale chiediamo però una cortesia. Quando tornerà in Regione si faccia latore di questa nostra richiesta, rivolta all’Assessore regionale alla salute: “Pur comprendendo che la Regione Toscana ha qualche problemino per aver speso inutilmente 7 milioni di euro nel vano tentativo di acquistare 200 ventilatori, che in realtà non sono mai arrivati, perché venite a prendere i ventilatori polmonari proprio al Serristori?”.