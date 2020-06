"Il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico", è la comunicazione di questa mattina dell'Aou Siena sulle condizioni di Alex Zanardi, il campione di handbike che ieri è rimasto coinvolto in un incidente a Pienza. Zanardi si trova da ieri nel reparto di terapia intensiva del Policlino Le Scotte.

Incidente Zanardi, indagato il conducente del camion. Il PM: "Atto dovuto"

La procura di Siena ha iscritto nella lista degli indagati per lesioni gravissime il camionista che ieri guidava il camion contro cui si è scontrato il polita di handbike Alex Zanardi a Pienza. Si tratta di "un atto dovuto" e al momento si sta ricostruendo l'accaduto per comprendere meglio cosa è successo. Non è chiaro, quindi, se vi siano responsabilità personali o meno.

I veicoli sono stati sequestrati e i carabinieri hanno acquisito un video amatoriale che potrebbe rivelarsi utile per ricostruire la dinamica. Gli accertamenti riguardano anche l'organizzazione dell'evento a cui stava partecipando Zanardi, una tappa della staffetta Obiettivo tricolore, in particolare sui permessi relativi alla sicurezza.