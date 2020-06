Incidente Zanardi, il sindaco di Pienza: "Mai avuta comunicazione ufficiale"

"Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio". A dirlo è il sindaco di Pienza, Manolo Garosi, parlando dell'incidente che ha coinvolto il campione Alex Zanardi con la staffetta Obiettivo tricolore. Zanardi si trova al momento all'ospedale Le Scotte nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi. La Procura ha anche iscritto nel registro degli indagati il conducente del camion contro cui Zanardi si è scontrato e sta ricostruendo i fatti, anche in relazione all'organizzazione dell'evento.

"Ci era stato comunicato - spiega il sindaco di Pienza, il quale è già stato sentito dai carabinieri - solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato sempre tramite Fb l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".