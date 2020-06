Information e Communication Technologies, due percorsi gratuiti a Pisa

A Pisa per persone adulte inattive o disoccupate c'è la possibilità di formarsi gratuitamente nel settore dell'industria 4.0 e della filiera delle Information e Communication Technologies grazie alla Regione Toscana che, con le risorse del POR FSE 2014-2020 e nell’ambito di Giovanisi, ha finanziato due progetti erogati dall'agenzia Formatica. Si tratta di un'iniziativa, denominata Cybersec, rivolta a persone in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Le linee sono quella dell'ICT Security Specialist (Responsabile dell’analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un sistema informativo) e del System Administrator (Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della manutenzione e aggiornamento dell’architettura software).

In entrambi i casi si tratta di un percorso di qualifica di tecnico di 4° livello EQF della durata di 560 ore ciascuno, con un massimo di 15 iscrizioni per iniziativa. «Il progetto Cybersec – spiega l'amministratore delegato di Formatica, Marco Guastini – rientra nei progetti strategici di Formazione 4.0 relativo alla filiera ICT, indicata come prioritaria perché maggiormente richiesta dalle imprese toscane».

Le lezioni si terranno all'interno delle aule di Formatica, in via Gozzini 15 a Ospedaletto di Pisa, con la possibilità di utilizzare anche strumenti a distanza come Google Classroom e Meet come già consolidato nel periodo del “lockdown” del Coronavirus. Sono 200 le ore che sono previste all'interno delle aziende per attività di stage, in cui mettere da subito in pratica le competenze teoriche acquisite in classe.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 giugno. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il referente Leonardo Vacante alla mail vacante@formatica.it o per telefono al numero 050580187 interno 206 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, lunedì-giovedì anche dalle 14.30-17.30). La locandina e i dettagli sui corsi sono disponibili sul sito www.formatica.it .

Fonte: Ufficio Stampa Formatica Scarl