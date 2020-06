Inizia l'estate a Tirrenia, via delle Rose chiusa al traffico: Confcommercio taglia il nastro

Palloncini tricolore, musica e tanta partecipazione. L’estate a Tirrenia comincia con una vera e propria festa per la chiusura al traffico di via delle Rose, attiva dal 15 giugno dalle 18 alle 2 di notte, e celebrata con il taglio del nastro dagli imprenditori di Tirrenia insieme ai vertici di Confcommercio Pisa. “Un momento davvero sentito e di fondamentale importanza” - esclama soddisfatto il presidente del direttivo di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni. “Dobbiamo ringraziare il Comune di Pisa, in particolare il sindaco Michele Conti e l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini, per aver accolto la nostra richiesta. La chiusura di via delle Rose ci permette di guardare alla stagione estiva con ottimismo. In questo modo i pubblici esercizi della strada possono ampliare il proprio spazio e sempre più persone e famiglie potranno cenare e intrattenersi vicino al mare in totale sicurezza”.

All’inaugurazione erano presenti la presidente e il direttore di Confcommercio Pisa, Federica Grassini e Federico Pieragnoli, che ringrazia “gli imprenditori per l’impegno e la tenacia dimostrata e il comune per il provvedimento di chiusura della strada nelle ore serali e per aver concesso il suolo pubblico gratuito. Due misure fondamentali per far lavorare le imprese e incentivare il turismo nella stagione estiva”

Nello specifico, ‪dal 15 giugno fino al 6 settembre in via delle Rose è introdotto il divieto di sosta ‪a partire dalle 17, mentre dalle 18 per tutti i giorni della settimana, è vietata la circolazione fino ‪alle 2 di notte. Gli stessi divieti saranno in vigore per tutti i fine settimana di settembre, nei giorni 11, 12 e 13, 18, 19 e 20, 25, 26 e ‪27 settembre.

“Gli imprenditori di Tirrenia hanno dimostrato unità e intraprendenza per raggiungere questo obiettivo” spiega la responsabile territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli. “Viste le restrizioni imposte dalle linee guida anti-Covid era indispensabile per i pubblici esercizi di via delle Rose avere a disposizione spazi più ampi all’esterno, e dal 15 giugno gli imprenditori hanno subito allestito la strada con grande impegno nelle ore serali, con tavoli ben disposti e intrattenimento musicale nel rispetto delle norme di sicurezza”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa