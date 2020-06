Liceo XXV Aprile, la Lega: "Al rientro 8 classi con 30 studenti. Si mette a rischio salute ragazzi"

La Provincia di Pisa ha negato al preside del Liceo XXV Aprile di avere a disposizione il numero di sezioni richiesto per consentire ai ragazzi di rientrare a scuola nel rispetto delle disposizioni governative. Il risultato è che a settembre, al rientro a scuola, ci saranno 8 classi con 30 alunni ciascuna.

In un periodo estremamente delicato per l’istruzione, la Provincia sembra essere sorda alle esigenze delle Scuole Superiori: pur di far quadrare i conti, si mette a rischio la salute dei ragazzi. A settembre, gli alunni in aula saranno tenuti a rispettare il distanziamento sociale e le istituzioni devono garantire spazi adeguati che consentano loro di partecipare alle lezioni in tutta tranquillità; 30 alunni nelle aule sono inaccettabili sia in periodi di normalità, figuriamoci in tempi di pandemia.

Chiediamo al Sindaco di Pontedera, membro dell’Assemblea dei Sindaci a livello provinciale, di intervenire per chiedere luoghi adeguati e maggiori spazi per tutti i ragazzi. Non sono accettabili decisioni che vanno in palese contrasto con le disposizioni governative di contrasto al Covid-19.

Lega Pontedera