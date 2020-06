Moschea a Pisa, nuova riunione della Commissione Urbanistica

Oltre alla seduta del Consiglio Comunale di martedì prossimo, 23 Giugno (dalle 15, Sala Delle Baleari, diretta streaming), si parlerà della vicenda della Moschea anche giovedì 25 Giugno.

Il presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Pisa, il consigliere Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia- Pisa nel Cuore), ha infatti convocato, su richiesta dei consiglieri comunali di minoranza Francesco Auletta (Diritti in Comune), Matteo Trapani (Pd), Marco Biondi (Pd) – nella foto - e Alessandro Tolaini (M5S), per giovedì prossimo 25 Giugno, alle 17, in presenza presso la Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, proprio su questa vicenda, una nuova seduta di questa Commissione consiliare.

L’ordine del giorno esatto è “Sentenza del TAR, quali effetti”. Saranno presenti l’Assessore comunale all'Urbanistica Massimo Dringoli, l’ Assessore comunale ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, il Segretario Generale, Marco Mordacci, la Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa, Daisy Ricci, la Dirigente dell’Avvocatura Civica del Comune di Pisa, Laura Tanini ed il Legale del Pisa S.C. e di Yard nel progetto di riqualificazione dello Stadio, Avvocato Giuseppe Toscano.

Fonte: Ufficio stampa del Consiglio Comunale di Pisa