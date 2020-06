Mutui Certaldo, Cordone (Lega): "Maggioranza non ha voluto collaborare"

Marco Cordone, consigliere Nazionale ANCI della Lega, replica alla Giunta comunale di Certaldo, sulla questione dei mutui:

"Ritengo utile fornire all'Opinione pubblica i necessari chiarimenti sulla replica della Giunta comunale di Certaldo (Vicesindaco con delega al bilancio, Francesco Dei), ad una mia dichiarazione a commento della bocciatura da parte della maggioranza, nel Consiglio comunale del 5 giugno scorso, della mozione presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Certaldo avente per oggetto la 'Sospensione dei pagamenti dei mutui del Comune di Certaldo, a causa della emergenza Covid-19'.

Premesso che sono intervenuto sull'argomento perchè il Gruppo consiliare mi ha chiesto una valutazione in merito e la mia dichiarazione che comprende la proposizione "bocciatura che significa, rinunciare ad un'immediata liquidità da investire in misure economiche necessarie per una ripartenza nel breve periodo" , si riferiva all'accordo sottoscritto in data 6/4/2020 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con ANCI e UPI per la sospensione di un anno della quota capitale dei mutui dei Comuni e delle Province, citato dalla Lega nella sua mozione, sicuramente detto documento era perfettibile(non siamo così presuntuosi) e doveva tenere conto, nell'ambito della ristrutturazione del debito del Comune di Certaldo anche della parziale rinegoziazione 2020 dei prestiti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti di cui alla circolare 1300 del 23/4/2020, se però, la volontà da parte della maggioranza fosse stata veramente quella di collaborare con l'opposizione nell'interesse primario della cittadinanza, visto che la mozione del Carroccio è stata protocollata il 18/5/2020 alle ore 9,49 con il numero 0009332/2020 e la delibera della Giunta titolata 'Mutui-Parziale rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti' è la n. 82/2020 del 22/5/2020, quindi di ben 4 giorni dopo, ci voleva poco a contattare il Gruppo leghista e cercare una collaborazione proficua, ripeto nel solo interesse primario della Gente, che va informata adeguatamente. Con queste mie dichiarazioni, per quanto mi riguarda, considero chiuse tutte le polemiche in merito".

Marco Cordone

Consigliere Nazionale ANCI Lega Salvini Premier