Parchi gioco di San Miniato, il Comune riapre le 36 aree cittadine

Le 36 aree a verde del Comune di San Miniato sono pronte a riaprire i battenti. L'amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni previste dall'ordinanza regionale n.65, ha deciso di rendere di nuovo fruibili i parchi del territorio, ma nel rispetto delle regole. Sarà necessario evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, i minori che necessitano di essere accompagnati potranno avere un solo accompagnatore e sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina (da 6 anni in su). I genitori sono inoltre invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare.

Tra i parchi che riapriranno ci saranno anche i Giardini Maria Laura che, questo pomeriggio (20 giugno), avranno i cancelli aperti.

"Volevamo rendere fruibili tutte queste zone, veri polmoni verdi del nostro territorio - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -, e volevamo riuscire a garantire anche l'utilizzo dei giochi per bambini, in modo da restituire alla nostra comunità un senso di ritrovata normalità. Faccio appello al buon senso affinché siano rispettate le regole: in ogni parco verrà affisso un cartello dove saranno indicate le norme comportamentali da seguire, vi invito a rispettarle perché questo ci consentirà di utilizzare in sicurezza questi spazi - e conclude -. La situazione continua a migliorare e di questo siamo molto contenti, tuttavia il virus non è debellato e occorre prestare ancora molta attenzione".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa