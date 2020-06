Pescia Antiqua, prossimo appuntamento in centro città

Domenica 28 giugno, quarta domenica del mese, dalle ore 9 alle ore 19 torna, nella sua sede storica nel centro della città, PESCIA ANTIQUA ,il grande mercatino dell'antiquariato, collezionismo e vintage. Tutto pronto e ben organizzato per accogliere, in tutta sicurezza, i visitatori che giungeranno anche da fuori regione, appassionati e curiosi, alla ricerca dell'oggetto particolare, del libro introvabile o, più semplicemente, per avere una idea originale per un regalo fuori dal comune.

Le bancarelle verranno sistemate nella maniera tradizionale pre-covid 19 e quindi l'antiquariato selezionato in piazza Mazzini, i prodotti tipici della gastronomia toscana in borgo della Vittoria ed mercatino vintage in via Andreotti: tutti esauriti gli spazi a disposizione degli espositori a dimostrazione di quanto questa iniziativa sia ormai radicata e consolidata nel pur nutrito calendario del settore.

Tutto intorno alle bancarelle ci saranno i negozi aperti con le loro invoglianti proposte, bar, gelaterie e pasticcerie con i tavoli a disposizione dei visitatori che vogliono gustarsi una consumazione nel cuore del mercatino, pizzerie e paninerie per invitanti spuntini. Una città ben predisposta a ripartire dopo il lungo periodo di inattività e che si appresta, grazie al lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale, a presentare un ricco ed articolato calendario di iniziative interessanti spalmato in tutto il periodo estivo.

Sarà quindi piacevole vivere Pescia per una intera giornata, arricchendola anche con la visita al Palagio dove sono custoditi i busti di Bice Bisordi e la preziosa gipsoteca di Libero Andreotti con i suoi innumerevoli capolavori, il tutto con ingresso libero.

Pescia Antiqua è prodotta dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive del comune di Pescia.

Fonte: Pinocchio 3000