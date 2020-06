Rsa Montevarchi, smentita la seconda positività al Covid di un'ospite

Risultata positiva al Covid-19 per la seconda volta. Era questo il risultato degli esami per un'anziana ospite della Rsa di Montevarchi. Un'allarme che sembrava aver fatto riaffacciare il Coronavirus nella casa di riposo ma che oggi è stato risolto. Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai ha comunicato che la donna, risultata positiva per la seconda volta, era un falso positivo.

La vicenda risale allo scorso giovedì quando il Comune di Montevarchi era stato informato che una 99enne ospite della Rsa, dove sono decedute 18 persone e per le quali è in corso un'inchiesta, già guarita dal Covid si sarebbe ammalata per la seconda volta.

Il tampone, risultato positivo, ha messo in moto il meccanismo per allontanare il contagio. Un secondo tampone, invece, ha smentito la nuova positività dell'anziana. Il sindaco Chiassai ha così dichiarato che il prossimo passo "è quello di riportare a Montevarchi gli ospiti che erano stati portati a Foiano della Chiana e riaprire la struttura alle visite familiari". Contemporaneamente "dovrà esserci il passaggio dalla gestione della Asl a quella della cooperativa".