Sanificazione aree gioco a Capraia e Limite

Sanificate le aree gioco presenti nei parchi e nei giardini pubblici del Comune di Capraia e Limite. In totale si tratta di 12 aree che vedono la presenza di attrezzature ludiche, come scivoli ed altalene, e che sono state sottoposte a sanificazione. Le operazioni di sanificazione saranno ripetute anche nelle prossime settimane, in maniera periodica.

Gli interventi sono stati affidati alla cooperativa sociale Pegaso Onlus. I bambini possono tornare ad utilizzare i giochi fin da oggi.

La sanificazione avviene già in maniera periodica in tutti i locali del palazzo comunale, degli ambulatori medici, delle scuole, del magazzino comunale e anche all’interno degli automezzi comunali, con una cadenza differenziata a seconda dell’immobile e della frequentazione dello stesso a cura della ditta Entomox srl.

La prossima settimana inoltre saranno effettuate le operazioni di sanificazione degli edifici, sempre di proprietà comunale, in cui si svolgeranno i centri estivi.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa