Vicenda automediche, la Pubblica Assistenza di Montelupo: "Veleno contro di noi"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino Dino Cei:

Sono sconcertato da quanto sta uscendo fuori dopo la nota di ANPAS/MISERICORDIE circa la presa di posizione della RSU ASL Toscana Centro contro l’accordo per l’impiego di un autista sulle automediche nella zona della Piana Fiorentina. Non entro nel merito della questione, ma voglio ricordare la resistenza ad oltranza della stessa RSU, a suo tempo, contro l’impiego di infermieri sui mezzi di emergenza; va bene cambiare posizione ma... Quello che disgusta è il veleno che vomitano contro di noi certi ”cittadini”, tutto basato su potere, soldi, prebende, lavoro rubato ecc. ecc. In queste condizioni elencare che cosa siamo in realtà apparirebbe una specie di giustificazione, comunque se qualcuno vuole dei dettagli su questi capitoli imputabili alla Pubblica Assistenza Montelupo Fiorentino, può farlo e saremo felici di documentare.

Cari “cittadini” il nostro principale valore si chiama etica e deriva da secoli di storia sociale della Toscana. La Carità Cristiana delle Misericordie e la Solidarietà Sociale delle associazioni laiche che producono lo stesso effetto a favore di TUTTI i cittadini. Non vogliamo solidarietà politica, visto che qualcuno scrive di presunte decisioni a nostro favore in vista delle elezioni regionali, ma vorremo dai rappresentanti politici di ogni partito, aggregazione, movimento, che dicessero chiaramente se il nostro apporto serve ancora, o se invece non sarebbe meglio che tutto passasse al sistema pubblico o a quello privato, privato vero (con dividendi che noi non abbiamo) e non il ballerino privato sociale dal quale entriamo ed usciamo a seconda dell’interesse di chi i cita.

Pubblica Assistenza di Montelupo