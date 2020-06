Accendono fumogeni per un videoclip, segnalati a Massa

Non saranno denunciati per aver acceso due fumogeni in piazza Garibaldi, nel pieno centro storico di Massa. Ma trenta ragazzi poco più che maggiorenni saranno segnalati e multati per violazione della normativa anti-covid. Il loro intento era quello di girare un video musicale, ma l'intervento della polizia ha fatto terminare le riprese. I fumogeni sono stati subito spenti. Il fatto è avvenuto attorno alla mezzanotte e la decisione della segnalazione riguarda l'assembramento che si è formato.